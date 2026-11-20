20 ноября российские войска нанесли двойной удар по Кривому Рогу. Появились кадры первых минут после ударов по городу.

Их опубликовал министр внутренних дел Иван Выговский.

Враг совершил прицельную атаку

Выговский сообщил, что вражеская ракета попала в территорию ресторана в центре Кривого Рога. В тот момент внутри находились семьи с детьми и персонал. По вызову туда также прибыла бригада скорой медицинской помощи.

В первые минуты после атаки, по словам министра, сотрудники полиции и спасатели приступили к эвакуации гражданских лиц в безопасное место. Во время эвакуации оккупанты нанесли второй прицельный удар, направив на место происшествия беспилотник.

Последствия российских ударов по Кривому Рогу: смотрите видео

В результате вражеских атак погибли сотрудница "скорой" и 7-летний мальчик. Ранения получили двое спасателей и двое полицейских. Пострадали также десятки горожан, среди которых есть и несовершеннолетние.

В результате ударов повреждены жилые дома вокруг эпицентра попадания, автомобили и спецтехника ГСЧС. Глава МВД отметил, что работу служб затрудняет постоянная угроза ударов с воздуха.

Оккупанты продолжают тактику повторных ударов по тем, кто спасает. Террор, не имеющий никакого военного смысла,

– подчеркнул Иван Выговский.

Напомним, ранее мы писали об ударе по поселку Комишуваха, где враг аналогичным образом нанес повторный удар в момент, когда на место прибыли экстренные службы для оказания помощи людям.