Анна рассказала Днепропетровской ОВА, что в момент прилета в квартире было три человека. Среди которых женщина и ее 10-летний сын.

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Чудо-мать спасла своего ребенка

Женщина, чья квартира полностью разрушена в результате атаки, находится в больнице. С ней ее 10-летний сын, которого она спасла.

Однако как она вытаскивала ребенка мать совсем не помнит. Произошедшее после взрыва стерлось из ее памяти.

Вероятно, материнская любовь придала ей сил,

– сказал Сергей Лысак.

Всего в одиночку из изуродованной многоэтажки выбрались почти 150 жителей. Еще тридцатем помогли выйти на улицу спасатели.

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