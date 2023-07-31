Анна рассказала Днепропетровской ОВА, что в момент прилета в квартире было три человека. Среди которых женщина и ее 10-летний сын.
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Чудо-мать спасла своего ребенка
Женщина, чья квартира полностью разрушена в результате атаки, находится в больнице. С ней ее 10-летний сын, которого она спасла.
Однако как она вытаскивала ребенка мать совсем не помнит. Произошедшее после взрыва стерлось из ее памяти.
Вероятно, материнская любовь придала ей сил,
– сказал Сергей Лысак.
Всего в одиночку из изуродованной многоэтажки выбрались почти 150 жителей. Еще тридцатем помогли выйти на улицу спасатели.
Что следует знать об ударе по дому в Кривом Роге
- 31 июля около 9 утра российские военные нанесли удар по девятиэтажному жилому дому в Кривом Роге.
- Из-за удара по дому погибли 4 человека, из которых 10-летний ребенок. Также известно о 53 пострадавших, среди которых 5 детей.
- Разбор завалов продолжается, поэтому количество пострадавших еще может возрасти. Работу спасателей усложнило и то, что во время спасательной операции часть дома рухнула.
- Второй ракетой оккупанты ударили по 4-этажному зданию учебного заведения. Известно о 3 раненых.