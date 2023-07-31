Ганна розповіла Дніпропетровській ОВА, що в момент прильоту у квартирі було троє людей. Серед яких жінка та її 10-річний син.

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Диво-мати врятувала свою дитину

Жінка, чия квартира повністю зруйнована внаслідок атаки, наразі перебуває у лікарні. З нею її 10-річний син, якого вона врятувала від смерті.

Однак як вона витягувала дитину матір зовсім не пам’ятає. Те, що сталося після вибуху, стерлося з її пам'яті.

Мабуть, материнська любов надала їй сил,

– сказав Сергій Лисак.

Загалом самотужки з понівеченої багатоповерхівки вибралися майже 150 мешканців. Ще тридцятьом допомогли вийти на вулицю рятувальники.

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