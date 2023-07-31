Ганна розповіла Дніпропетровській ОВА, що в момент прильоту у квартирі було троє людей. Серед яких жінка та її 10-річний син.
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Диво-мати врятувала свою дитину
Жінка, чия квартира повністю зруйнована внаслідок атаки, наразі перебуває у лікарні. З нею її 10-річний син, якого вона врятувала від смерті.
Однак як вона витягувала дитину матір зовсім не пам’ятає. Те, що сталося після вибуху, стерлося з її пам'яті.
Мабуть, материнська любов надала їй сил,
– сказав Сергій Лисак.
Загалом самотужки з понівеченої багатоповерхівки вибралися майже 150 мешканців. Ще тридцятьом допомогли вийти на вулицю рятувальники.
Що варто знати про удар по будинку в Кривому Розі
- 31 липня близько 9 ранку російські військові завдали удару по дев'ятиповерховому житловому будинку в Кривому Розі.
- Через удар по будинку загинули 4 людини, з яких 10-річна дитина. Також відомо про 53 постраждалих, серед яких 5 дітей.
- Розбір завалів ще триває, тож кількість постраждалих ще може зрости. Роботу рятувальників ускладнило й те, що під час рятувальної операції частина будинку завалилася.
- Другою ракетою окупанти вдарили по 4-поверховій будівлі навчального закладу. Відомо про 3 поранених.