Это парализует российскую армию: почему удары по экономике влияют на ход войны

26 августа под атакой дронов оказался Кстовский НПЗ в Нижегородской области. Из-за этого завод приостановил работу. Он входит в пятерку самых больших в России. У россиян теперь возникла серьезная проблема с наличием высокооктанового бензина.

На это в интервью 24 Каналу указал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, подчеркнув, что у противника, однако, практически нет проблем с дизельным топливом. Он подчеркнул, что нужно добивать эти заводы. Их осталось еще до 10.

Что нужно, чтобы российская армия не могла двигаться

Те несколько десятков НПЗ, которые были ранее повреждены, сейчас, по словам Свитана, начинают восстанавливаться. Поэтому следует провести повторную атаку. Военный эксперт констатировал, что Силы обороны Украины недавно эффективно отработали, ведь пострадавший Кстовский нефтеперерабатывающий завод снова остановлен на несколько недель для восстановления технологического цикла.

Именно под таким огневым контролем и нужно их держать. Вчера еще отработали по Wildberries. Думал пожаловаться, что по Ozon не бьют. А тут, пожалуйста, уже и по Ozon прилетело. Выполняют боевую задачу очень грамотно. Сейчас вошли в этот боевой алгоритм и "минусуют" и российскую нефтепереработку, и маркетплейсы,

– отметил Свитан.

Сегодня, как отметил полковник запаса ВСУ, крайне важно оставить Россию "без трусов". Wildberries – это 3% ВВП России. Ozon, по его словам, немного меньше, но в общем объеме они приносят вместе до 5%, а нефтяная отрасль – 20.

Если к этому добавить "Ленту", "Яндекс", можно было бы дотянуть до 6 – 7% и уничтожить четверть российского ВВП. Это большая цифра для России. Если выбить половину российского ВВП, войско России просто не сможет двигаться. Обездвижить российскую армию можно путем уничтожения половины российской экономики. Это более действенный и быстрый механизм, за определенное время этот вопрос можно решить,

– убежден Свитан.

Полная версия интервью с Романом Свитаном: смотрите в видео