На це в інтерв'ю 24 Каналу вказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, підкресливши, що у ворога, однак, практично немає проблем з дизелем. Він наголосив, що треба добивати ці заводи. Їх залишилося ще до 10.

Що треба, аби російська армія не могла рухатися

Ті декілька десятків НПЗ, які були до цього пошкоджені, зараз, зі слів Світана, починають відновлюватися. Тому слід атакувати їх повторно. Військовий експерт констатував, що Сили оборони України нещодавно ефективно відпрацювали, адже уражений Кстовський нафтопереробний завод знову зупинений на кілька тижнів для відновлення технологічного циклу.

Саме під таким вогневим контролем і треба тримати їх. Вчора ще відпрацювали по Wildberries. Думав поскаржитись, що по Ozon не б'ють. А тут, будь ласка, вже й по Ozon прилетіло. Виконують бойове завдання дуже грамотно. Зараз увійшли в цей бойовий алгоритм і "мінусують" й російську нафтопереробку, й маркетплейси,

– зазначив Світан.

Зараз, як зазначив полковник запасу ЗСУ, вкрай важливо залишити Росію "без трусів". Wildberries – це 3% ВВП Росії. Ozon, з його слів, трохи менше, але в загальному обсязі приносять разом до 5%, а нафтова галузь – 20.

Якщо туди додати "Ленту", "Яндекс", можна було б до 6 – 7% дотягнути й знищити чверть російського ВВП. Це велика цифра для Росії. Якщо вибити половину російського ВВП, військо Росії рухатися просто не зможе. Знерухомити російську армію можна знищенням половини російської економіки. Це більш дієвий і швидкий механізм, за певний час питання це можна розв'язати,

– переконаний Світан.

Повна версія інтерв'ю з Романом Світаном: дивіться у відео