Россияне жалуются, что Курскую область снова атаковали ATACMS: что известно

Ночь на 25 ноября оказалась неспокойной сразу для ряда российских регионов. Не исключением стала и Курская область, которую якобы снова атаковали дальнобойными ракетами ATACMS.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Пропагандисты страны-агрессора утверждают, что все ракеты якобы были выпущены по военному аэродрому.

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Курскую область якобы атаковали ATACMS

По словам росСМИ, этой ночью так называемая российская система ПВО якобы сбила 7 ракет ATACMS и 5 беспилотников, которые атаковали Курскую область.

Отмечается, что ракеты "сбили", в частности, в районе Курчатова, где расположена атомная электростанция, в Курске и в нескольких поселках недалеко от российско-украинской границы.

4 беспилотника были сбиты в Дмитровском районе в 40 километрах от российско-украинской границы, один БПЛА упал в районе Железногорска. Пострадавших и разрушений нет,

– уже традиционно заявили сами россияне.

Губернатор Курской области ранее сообщал о якобы сбитии 7 ракет и беспилотников, однако тип вооружения он не уточнил.

Российский пропагандистский канал Fighterbomber утверждает, что было запущено 8 баллистических ракет ATACMS и все они были выпущены по военному аэродрому.

К слову, ночь на 25 ноября была неспокойной также для жителей российской Калуги. Там дроны атаковали объект топливно-энергетического комплекса – нефтебазу АО "Калуганефтепродукт".