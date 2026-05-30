Как ВСУ уничтожали логистику врага на Юге: в BBC рассказали детали

СМИ подтвердили подлинность по меньшей мере 14 видео с атаками украинских дронов на российскую военную логистику. Речь идет об ударах по грузовикам на трассе, соединяющей Россию и временно оккупированный Крым.

Об этом сообщила российская служба BBC, которая анализировала факты вместе с BBC Verify и OSINT-проектом GeoConfirmed.

Как ВСУ держат в страхе логистику врага?

Аналитики заявили, что подтвердили соответствующие видео, опубликованные за последнюю неделю. На записях украинские дроны били по военным грузовикам врага на трассе Таганрог – Мариуполь – Мелитополь – Джанкой. Именно этой дорогой россияне обеспечивают своих военных на фронте и в оккупированном Крыму.

На кадрах, по данным СМИ, видно полностью выгоревшие фуры и другую военную технику. Большинство ударов пришлась на отрезок между российской границей и оккупированным Мариуполем. Еще один зафиксировали на юго-запад от Мелитополя.

Эксперты утверждают, что трасса стала одной из ключевых целей дронов Сил обороны Украины. Например, Клеман Молен из аналитического центра Atum Mundi заявил, что проверил данные об уничтожении 150 машин на расстоянии более 20 километров от фронта. По его оценке, это может быть лишь половиной реальных случаев.

Эксперт британского аналитического центра RUSI Роберт Толласт отметил, что одна российская бригада требует до тысячи тонн грузов ежедневно, в частности горючего.

Если перерезать поставки, например, грузовики с боеприпасами за 100 километров от фронта и более с помощью малых дронов, а потом дроны большей дальности берутся за большие логистические объекты – это очень серьезная проблема для россиян,

– считает Роберт Толласт.

Эксперт по вооружению компании Janes Ник Браун говорит, что для таких атак Украина использует дроны Hornet. Их система наведения, по его словам, на основе искусственного интеллекта и "обучена" на видеозаписях российской военных целей за последние четыре года. Браун объяснил, что БпЛА держит связь с оператором через Starlink, а также может наводиться самостоятельно.

"Украина может запускать сотни таких боеприпасов, барражирующих, в приблизительную целевую зону на расстояние около 100 миль, а затем с помощью ИИ наводить их на российские военные цели по мере обнаружения", – сказал эксперт.

Аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос считает, что развитие таких технологий опровергает утверждение о "патовой ситуации" на фронте. Ведь армия Украины может проводить маневры, которые еще год назад были "практически невозможными".

Способность России выполнять попытки инфильтрации, вероятно, продолжит снижаться по мере того, как украинская кампания по ударам средней дальности все дальше отодвигает российские тыловые и передовые операционные базы от линии фронта, что сокращает ресурсы, необходимые для обеспечения пехоты для таких задач,

– отметил Джордж Баррос.

Аналитик предполагает, что со временем Россия может разработать способы противодействия украинским атакам, однако пока заметное преимущество в дронах на стороне Украины.

К слову, подразделении беспилотных систем Департамента активных действий ГУР взяли под огневой контроль российский сухопутный маршрут "Крым – Донецк". Речь идет о вышеупомянутых участках дороги между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем

Кроме того, продолжают бить по российской технике на территории государства-агрессора.