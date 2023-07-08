Женщина ждала под завалами разрушенного дома, зная, что спасатели помогут ей. Ее сердце билось с надеждой и уверенностью.

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Львовянка рассказала о том, как ее спасли из-под завалов

Пострадавшая рассказала, что паники у нее не было – она ждала спасателей. Увидев их, она выкрикнула: "Ребята, я здесь есть, только нога не работает". Женщина рассказала, что до нее долго не могли добраться, потому что были сильные руины.

Они приехали, наверное, меня первым делом снимали. Как они трудились, такие боги. Эти ребята просто чудо – им большое спасибо. Я просто переживала, что если они меня спустят, может рухнуть все и на них,

– рассказала раненая.

Пока женщина находится в больнице и счастлива, что жива. ГСЧС изрядно разлучили слова пострадавшей.

Слово "спасибо" воплощает в себе много больше, чем просто выражение благодарности. Это маленькое, но мощное слово, имеющее глубокое значение. А спасибо за спасенную жизнь – это что-то бесценное,

– написали в ГСЧС.

Спасение львовянки из-под завалов: смотрите видео

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