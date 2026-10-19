Во Львовской области грибники нашли в лесу часть зенитной ракеты

В лесу в Шептицком районе Львовской области грибники обнаружили неизвестный предмет. Находка оказалась головкой самонаведения зенитной ракеты.

Об этом 19 октября сообщил начальник Шептицкой районной военной администрации Андрей Дяченко.

Что известно о находке

Люди во время сбора грибов в лесу недалеко от поселка Добротвор обнаружили неизвестный объект, который, на первый взгляд, напоминал беспилотник.

По прибытии на место специалисты осмотрели территорию и установили происхождение находки. Сотрудники полиции изъяли часть зенитной ракеты и передали её представителям противовоздушной обороны.

Андрей Дяченко подчеркнул необходимость соблюдения правил безопасности при обнаружении опасных предметов.

Будьте внимательны и осторожны при обнаружении подозрительных или неизвестных предметов. Не приближайтесь к ним, не прикасайтесь к ним руками и ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно перемещать. Немедленно сообщайте о таких находках по номерам 101 или 102,

– подчеркнул глава РВА.

Напомним, утром 19 октября российские войска пытались провести атаку на Львов. Вражеский беспилотник некоторое время кружил вблизи областного центра, после чего его успешно сбили силы ПВО.

БПЛА упал в селе Зубра Львовского района. В результате были повреждены 11 жилых домов, гаражное помещение и 8 автомобилей. К счастью, люди не пострадали.