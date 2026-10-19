Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

Что известно об атаке

В 7:38 российский беспилотник вошел на территорию области со стороны Волыни и взял курс на Львов.

Некоторое время он кружил вокруг города, вылетал из региона и возвращался обратно. В конце концов его сбила ПВО.

По предварительной информации, во время воздушной тревоги нашим военным ПВО удалось сбить вражеский беспилотник вблизи Львова,

– сообщил Козицкий в 8:57.

Впоследствии он сообщил, что в селе Зубра Львовского района повреждены 6 жилых домов и 6 автомобилей в результате падения обломков.

Информации о пострадавших пока не поступало.

На месте работают все профильные службы.

Напомним, что ночью неоднократно громко было и в Ровно . После серии взрывов в городе были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, две женщины получили ранения.

Также Россия совершила атаку на Киев баллистическими ракетами. Среди всех разрушений – повреждены 2 станции метро.

А в Днепре Россия нанеслаудара по частным домам. Под завалами могут находиться люди, одна 84-летняя женщина пострадала.