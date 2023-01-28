Минобороны России признало потери в Макеевке: разведка Британии назвала причины такого шага

Хотя Россия и продолжает кормить свой народ баснями о "потерь нет", реальность заставляет военное руководство немного снизить обороты. К примеру, признать, что в Макеевке ликвидировали оккупантов.

Как отметили в разведке Великобритании, Россия хоть и признала потери в Макеевке, но не смогла без искажения информации. Напомним, что ВСУ в Новогоднюю ночь точным ударом уничтожила врагов, базировавшихся в ПТУ-19.

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О каких потерях заговорила Россия и почему

По данным ведомства, потери в Макеевке составляют более 300 человек. В разведке заметили, что большинство из них, вероятно, погибли или пропавшие без вести. Точно говорится не о таком количестве раненых.

Напомним, что после удара по ПТУ-19 в минобороны пошли на неожиданный шаг. В ведомстве публично заявили, что 89 бойцов погибли. В разведке предполагают, что на этот шаг высшее руководство пошло сознательно. Ведь сложно было избежать комментариев по поводу ситуации, которая получила такую безумную огласку и шквал критики.

В то же время обратили внимание на распространенное присутствие дезинформации в российских публичных заявлениях. Это в очередной раз демонстрирует тот факт, что возможные потери и заявленные Россией разные.

В ведомстве подчеркнули, что обычно такое искривление происходит из-за:

сочетание умышленной лжи, разрешенной высшим руководством,

а также передачу неточных отчетов низшими должностными лицами, пытающимися приуменьшить свою немощность на фронте.

Последние безумно боятся типичной российской политики. Речь идет о практике "обвинять и увольнять", отмечают в разведке.

Кратко о случившемся в Макеевке