Минобороны России признало потери в Макеевке: разведка Британии назвала причины такого шага
Источник:Минобороны Великобритании
Хотя Россия и продолжает кормить свой народ баснями о "потерь нет", реальность заставляет военное руководство немного снизить обороты. К примеру, признать, что в Макеевке ликвидировали оккупантов.
Как отметили в разведке Великобритании, Россия хоть и признала потери в Макеевке, но не смогла без искажения информации. Напомним, что ВСУ в Новогоднюю ночь точным ударом уничтожила врагов, базировавшихся в ПТУ-19.
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О каких потерях заговорила Россия и почему
По данным ведомства, потери в Макеевке составляют более 300 человек. В разведке заметили, что большинство из них, вероятно, погибли или пропавшие без вести. Точно говорится не о таком количестве раненых.
Напомним, что после удара по ПТУ-19 в минобороны пошли на неожиданный шаг. В ведомстве публично заявили, что 89 бойцов погибли. В разведке предполагают, что на этот шаг высшее руководство пошло сознательно. Ведь сложно было избежать комментариев по поводу ситуации, которая получила такую безумную огласку и шквал критики.
В то же время обратили внимание на распространенное присутствие дезинформации в российских публичных заявлениях. Это в очередной раз демонстрирует тот факт, что возможные потери и заявленные Россией разные.
В ведомстве подчеркнули, что обычно такое искривление происходит из-за:
- сочетание умышленной лжи, разрешенной высшим руководством,
- а также передачу неточных отчетов низшими должностными лицами, пытающимися приуменьшить свою немощность на фронте.
Последние безумно боятся типичной российской политики. Речь идет о практике "обвинять и увольнять", отмечают в разведке.
Кратко о случившемся в Макеевке
- Удар по ПТУ-19, как мы сказали выше, произошел в ночь на 1 января. По разным данным, погибнуть могло 400 оккупантов, а ранения получили – 300. В России же заявили о 89 "двухсотых".
- Как отметили после инцидента в ISW, причиной этого могли стать необдуманные действия командования. Ведь загнать в одно помещение такое количество бойцов, еще и в Новогоднюю ночь – безрассудно.
- Естественно, что очень быстро нашли "козлов отпущения". Виновными назвали заместителя начальника РОВД Макеевки, а также 7 "народных милиционеров".
- Заметим, что СМИ уже установили имена более 90 ликвидированных в Макеевке захватчиков. И это только установленные. Реальные потери в разы больше.