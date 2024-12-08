Россия лишилась "ушей" и "глаз", – Братчук сообщил последствия ударов морскими дронами по Крыму

Морские дроны ВМС Украины продолжают охотиться на врага в Черном море. Дроны нанесли прицельные удары по системам наблюдения противника, размещенных на газовых платформах у побережья Крыма. Каждая такая атака требует сбора информации, подготовки ресурса, чтобы результат был положительный.

Об этом в эфире 24 Канала отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, подчеркнув, что украинские морские дроны становятся все более эффективными, приобретают новые функции, что позволяет им выполнять ряд задач.

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Новые подходы в работе морских дронов

Братчук рассказал, что на этот раз впервые был применен морской дрон, как платформа для использования FPV-дронов, которые вылетали с этой площадки, чтобы поразить объекты российских оккупантов. Эффективность поражения была стопроцентной.

Россия лишилась не просто системы наблюдения, а "ушей" и "глаз" на этой локации в акватории Черного моря. Это хорошо, потому что Россия имела определенную информацию или пыталась ее собрать, в частности о работе украинского экспортного и импортного морского коридора,

– отметил Братчук.

Представитель УДА "Юг" рассказал, что эта операция проводилась с соответствующими элементами, в частности введением врага в заблуждение, поэтому удар стал для россиян неожиданным. В результате атаки произошел пожар.

Из российских источников поступала информация, что стрелковое оружие российских оккупантов, которое очень часто используется ими для борьбы с морскими дронами, было на этот раз применено, но в ответ россияне тоже увидели огонь и удивились этому,

– озвучил Братчук.

Украинские дроны отстрелялись и вернулись к пунктам своего базирования. Для россиян многое в работе украинских морских дронов является новинкой. Вот в этом, со слов Братчука, и кроется ответ на вопрос общественности, куда делись украинские морские дроны. Специалисты определенный период их совершенствовали, поэтому их уровень становится выше.