Более 700 залпов одновременно: "Мадяр" раскрыл, чем россияне прикрыли Москву

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди после крупнейшей атаки дронов на Москву раскрыл детали российской системы ПВО в городе. Майор также прокомментировал последствия этого обстрела.

Об этом Роберт "Мадяр" Бровди написал в своем телеграм-канале.

Что рассказал "Мадяр" о ПВО в Москве?

Роберт Бровди в своей новой заметке эмоционально и саркастически комментирует последствия масштабной атаки дронов по Москве и другим регионам России 17 мая, а также реакцию Кремля на эти удары.

В частности, "Мадяр" говорит об "информационном блэкауте Кремля", имея в виду попытку российских властей минимизировать освещение атаки по Москве и не допустить паники среди населения.

Предложение "Пельмень, получив чистый удар, включил окуня" является оскорбительным и насмешливым намеком на Владимира Путина. Выражение "включить окуня" в разговорной речи означает притворяться, что ничего не произошло, или демонстративно молчать.

Отдельный блок сообщения командующего СБС посвящен системе ПВО Москвы.

Бровди отмечает, что столицу России прикрывают:

более 100 пусковых установок комплексов С-300, С-400 и С-500;

более 50 "Панцирей".

По словам майора, суммарно это дает возможность одновременного запуска более 700 зенитных ракет. Таким образом даже одна из самых защищенных систем ПВО в мире не гарантирует полной безопасности от массированных атак дронов.

Величие империи заканчивается, где начинается простая математика системного глубинного поражения.

Будем наращивать, червь должен сгинуть,

– подчеркнул "Мадяр".

Вспоминает командующий СБС и о "Стандарт-10", что может серьезно повлиять на наступательные возможности российской армии и создать "отрицательный баланс" потерь и пополнения ресурсов.

Справочно! "Стандарт 10" – это целевой показатель эффективности, который будет предусматривать, что каждый ударный экипаж БПЛА в Силах Обороны ежемесячно должен уничтожать 10 российских военных.

В конце "Мадяр" поблагодарил подразделениям Сил беспилотных систем Украины, в частности батальона "Кайрос" Птицы Мадяра, а также ССО, СБУ и ГУР за участие в глубинных ударах по территории России.

Кстати, авиационный эксперт Константин Криволап рассказал в эфире 24 Канала, что Украине удалось прорвать кольца ПВО, которые расположены вокруг Москвы не с первого раза. Однако 17 мая это удалось сделать, и это важно, ведь, как заметил Криволап, многие предприятия военно-промышленного комплекса расположены именно в Московской области.

Что известно об атаке на Москву 17 мая?

В течение почти всех суток 17 мая Москву и область атаковали украинские дроны. Советник Министра обороны Украины и волонтер Сергей Стерненко отметил, что это была самая масштабная атака беспилотниками с начала войны.

В частности, под ударом был Московский НПЗ, а также аэропорты вокруг столицы страны-агрессора. Среди объектов, которые оказались под атакой в Московской области, была и Солнечногорская наливная станция.

В Минобороны Украины и СБУ позже подтвердили, что московский регион атаковали именно украинские дроны. Под обстрел попали завод "Ангстрем", Московский НПЗ, нефтеперекачивающие станции "Солнечногорская" и "Володарское".

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что россияне удивлены массированными атаками украинской армии на Москву на 5-й год войны. Лейтенант отметил, что ситуация для россиян будет становиться дальше все хуже.