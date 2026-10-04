Россия задействовала элитную бригаду "Варяг" для атак на мосты Киева: СМИ раскрыли подробности

Россия могла задействовать элитную 50-ю бригаду беспилотных систем "Варяг" для атак на мосты Киева. Ранее она уже "прославилась" террором против мирного населения на юге Украины.

О вероятном участии в воздушных налетах свидетельствуют видеоматериалы самих оккупантов. Как заметил Defense Express, пропагандисты поместили на кадрах удара по Южному мосту эмблему именно этой бригады. Это указывает на то, что атаки на столицу носят системный характер и осуществляются не отдельными экипажами, а целым соединением.

Что известно о бригаде "Варяг"

Бригаду еще называют аналогом российского центра "Рубикон". Основой для создания "Варяга" стала бригада беспилотных систем ГРОМ "Каскад". Еще в прошлом году она перешла на использование ударных дронов типа "Шахед".

По оценкам, численность "Варяга" может в 1,5–2 раза превышать численность российских полков беспилотных систем.

Логотип российской бригады на видео атаки на Киев / Скриншот Defense Express

Кроме того, операторы используют мобильные пусковые установки на шасси КАМАЗ, отказавшись от стационарных точек запуска. Такой подход противника, отмечает СМИ, требует от украинских защитников не только сбивать сами беспилотники, но и уничтожать места их запуска.

Проанализировав сводки Генштаба ВСУ, эксперт утверждает, что в течение сентября Силы обороны существенно усилили удары, в частности, по позициям российских операторов БПЛА.

Напомним, регулярные атаки на столичные переправы являются частью более широкого плана агрессора. Как считают аналитики Института изучения войны, враг пытает парализовать логистику между правым и левым берегами Днепра.

Для этого россияне могут использовать на своих беспилотниках специальные кумулятивные боеголовки весом 40 килограммов, способные пробивать прочные бетонные конструкции.