Как сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), атаки на столичный мост являются составной частью системной воздушной кампании России, направленной на подрыв украинской экономики и деорганизацию жизни в столице.

Почему страна-террористка атакует Южный мост?

Враг стремится заблокировать транспортные потоки между правым и левым берегами Днепра, нанося повторные точечные удары по одной и той же локации.

По наблюдениям специалистов, российские источники прямо заявляют о намерении вызвать накопительные и критические повреждения конструкций моста.

Систематические обстрелы гражданских объектов днем и ночью призваны создать постоянную напряженность среди киевлян и выбить из колеи городскую инфраструктуру.

Блокировка логистики и экономическое давление на столицу

В рамках нового плана российского командования разрушение транспортных артерий призвано нанести значительный ущерб экономике Украины.

Перекрытие ключевых путей затрудняет передвижение пассажиров, а также существенно замедляет доставку грузов и логистические поставки.

Эксперты отмечают, что оккупанты могут применять на дальнобойных беспилотниках кумулятивные боеголовки весом 40 килограммов, предназначенные для поражения прочных металлических и бетонных сооружений.

Для нанесения серьезного ущерба такой массивной конструкции противнику необходимы регулярные и высокоточные попадания в течение короткого промежутка времени.

Ограничения движения и изменения в работе транспорта

Из-за последствий обстрелов городские власти были вынуждены принять экстренные меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Движение по Южному мосту перекрыто в обоих направлениях для всего транспорта, а проезд по мосту Патона заблокирован в направлении с правого на левый берег.

Кроме того, специалисты частично ограничили движение по мосту "Метро" для транспорта, следующего на правый берег. Коммунальные службы и специалисты "Киевпастранса" продолжают обследование конструкций, при этом транспортные маршруты столицы временно перенаправлены через Дарницкий и Подольский мосты.

Что было известно ранее?

Как уже сообщалось на нашем сайте, страна-агрессор несколько раз проводила атаки на переправу. В частности, утром 1 октября два вражеских дрона попали вблизи опорной части Южного моста, удары произошли и вечером, а также ночью 2 октября.

Сообщалось, что в результате попадания БПЛА были повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное заграждение метрополитена. А в конце сентября конструкции переправы засыпало обломками сбитого беспилотника.