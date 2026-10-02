Как сообщает "Киевпастранс" , проезд по Южному мосту и мосту Патона полностью заблокирован в обоих направлениях. Кроме того, мост "Метро" в настоящее время закрыт для транспорта, движущегося в сторону правого берега.

Как курсирует транспорт?

Пассажирам следует учитывать существенные изменения в расписаниях и схемах движения. Автобусы под номерами 22, 91, 51, 55, 115, 118-Д и 1-М в настоящее время курсируют через Дарницкий и Подольский мосты. Также по обновленным маршрутам курсируют троллейбусы № 43 и 50.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, российские войска не впервые атакуют столичные переправы. Первого октября два вражеских дрона попали в Южный мост вблизи его опорной части. В конце сентября горожане зафиксировали, как эту же переправу засыпало обломками беспилотника во время очередного налета.