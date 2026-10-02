Як повідомляє "Київпастранс", повністю заблоковано проїзд Південним мостом та мостом Патона в обох напрямках. Крім того, міст Метро наразі закритий для транспорту, який рухається в бік правого берега.

Як курсує транспорт?

Пасажирам варто враховувати суттєві зміни у графіках та схемах руху. Автобуси під номерами 22, 91, 51, 55, 115, 118-Д та 1-М наразі курсують через Дарницький і Подільський мости. Також за оновленими маршрутами їздять тролейбуси 43 та 50.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, російські війська не вперше атакують столичні переправи. Першого жовтня два ворожі дрони влучили у Південний міст поблизу його опорної частини . Наприкінці вересня містяни фіксували, як цю ж переправу засипало уламками безпілотника під час чергового нальоту.