Про це повідомляє КМДА.

Що відомо про зміни руху?

Поїзди "зеленої" лінії метро тимчасово рухаються окремими підземними ділянками:

"Сирець" – "Видубичі";

"Осокорки" – "Червоний хутір".

Рух наземною ділянкою через Південний міст тимчасово призупинений.

Автобуси №22 та №91 в обох напрямках курсуватимуть через Дарницький залізничний міст. Водночас фахівці КП "Київавтошляхміст" проводять обстеження Південного мосту, щоб оцінити його стан після атаки.

Нагадаємо, у Києві 2 російські ударні безпілотники 1 жовтня влучили у Південний міст. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, удари припали поблизу опорної частини мосту.

Під час атаки мостом рухався потяг метро, у салон через вентиляцію потрапив пил, однак пасажири та машиніст не постраждали. Поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду. Наразі інформації про постраждалих унаслідок удару по Південному мосту немає.

Водночас зафіксовано ще кілька влучань і падіння уламків у різних районах столиці. Один із російських дронів влучив у школу в Солом'янському районі, через що в будівлі виникла пожежа.

На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників перебували в укритті, тому попередньо ніхто з них не постраждав. Також у Солом'янському районі безпілотник поцілив у складські приміщення.

У Печерському районі уламки російського дрона впали на дах нежитлової будівлі, після чого спалахнула пожежа. Крім того, вночі у Солом'янському районі загорілися приміщення на першому поверсі 16-поверхового будинку та автомобілі, припарковані поруч.

В Оболонському районі через атаку зайнялося складське приміщення на значній площі, одна людина постраждала, але медики надали їй допомогу на місці.