Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Что известно о вражеской атаке?

Около 21:50 военные страны-агрессорки третий день ударили по Южному мосту. Беспилотник попал в дорожное полотно.

На месте вспыхнул пожар. Кличко отметил, что экстренные службы направляются на место. Россияне стремятся парализовать жизнь в столице, потому пытаются бить по мостам.

По словам мэра, днем ​​1 октября было два попадания беспилотников вблизи опорной части Южного моста. В КГГА сообщали, что около 11:30 во время движения поезда через систему вентиляции в салон попала пыль в результате взрывной волны. Пассажиры и машинист не пострадали.