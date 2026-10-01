Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Що відомо про ворожу атаку?

Близько 21:50 військові країни-агресорки втретє за день вдарили по Південному мосту. Безпілотник влучив у дорожнє полотно.

На місці спалахнула пожежа. Кличко зазначив, що екстрені служби прямують на місце.

Росіяни прагнуть паралізувати життя у столиці, тому намагаються бити по мостах. За словами міського голови, вдень 1 жовтня були два влучання безпілотників поблизу опорної частини Південного мосту.

У КМДА повідомляли, що близько 11:30 під час руху поїзда через систему вентиляції до салону потрапив пил унаслідок вибухової хвилі. Пасажири та машиніст не постраждали.