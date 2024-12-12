В Таганроге 26 военнослужащих ранены, один погиб в результате ракетной атаки на военный аэродром 11 декабря. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Аэродром атаковали ракеты

Выяснила детали ракетной атаки в ночь с 10 на 11 декабря на военный аэродром в Таганроге Ростовской области. Известно, что 26 военных оттуда госпитализировали, один погиб на месте.

Ранее минобороны России подтвердило удар по военному аэродрому в Таганроге ракетами ATACMS. Российские телеграм-каналы пишут, что, кроме аэродрома атаковали авиаремонтный завод, а также воинская часть, где дислоцируется 5 авиационная группа 6955-й АвБ.

Жители Таганрога сообщали о многочисленных взрывах в Таганроге 11 декабря. Губернатор подтвердил атаку, но сообщил, что никто не пострадал.

Ночью 12 декабря в Курске и Грозном прогремели мощные взрывы, вызванные, вероятно, атаками беспилотников. Рамзан Кадыров подтвердил атаку дронов в Грозном, в результате которой пострадали 4 человека.