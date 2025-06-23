В уничтоженной до основания клинике в Белой Церкви лечились дети с инвалидностью и воины после плена

Россия в ночь на 23 июня атаковала Киев и область. В частности, пострадала Белая Церковь.

Там страна-террористка уничтожила клинику, где проходили реабилитацию дети с инвалидностью и военные после плена. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на благотворительную организацию TulSun Foundation.

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Разрушено стационарное отделение больницы

В уничтоженной больнице дети с инвалидностью получали шанс на полноценную жизнь.

Сегодня ночью (23 июня – 24 Канал) клиника ЦСМ в Белой Церкви – наш неизменный медицинский партнер в проекте "Дети & Возможности" – была полностью разрушена. Война не считается с людьми. Она уничтожает все – даже то, что создано для помощи детям. Еще одно доказательство террора. Еще одно доказательство преступления,

– написали в TulSun Foundation.

В стенах этого медицинского учреждения более 2 лет дети с инвалидностью из Фастовского учебно-реабилитационного центра проходили реабилитацию.

"Дети, которые боролись за каждое свое движение, каждый шаг. И их успехи – были надеждой для родителей, верой для нас, смыслом для специалистов клиники", – добавили в благотворительной организации.

Россия полностью уничтожила здание, в котором размещался стационар реабилитационного и физиотерапевтического отделения.

Напомним, что на момент обстрела в больнице было примерно 100 пациентов и 50 работников. К сожалению, погибла женщина 1957 года рождения.