Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, в чем была сложность удара по химзаводу на Брянщине. Также жители Сельца жаловались на мощные взрывы и пожар, который возник на предприятии.

Важно Ночью Силы обороны осуществили самый массовый удар по военным объектам в России, – Генштаб

Комбинированная атака

Военный эксперт объяснил, что завод работает с порохом – взрывчатыми веществами, снаряжая определенные российские средства поражения. Речь идет о более 10 наименованиях таких средств.

Однако основная функция завода – изготовление взрывчатки и ее калибровка под российские нужды для военной техники,

– отметил он.

Обратите внимание! СБУ и Силы обороны в ночь на 14 января устроили мощную атаку по территории России. В частности, повторно ударили в районе аэродрома в Энгельсе в Саратовской области, где также прилетело по нефтеперерабатывающему заводу. Кроме того, был атакован Алексинский химический комбинат в Тульской области.

Главная задача была, по словам полковник запаса ВСУ, – добраться до химзавода, ведь, вероятно, там были подземные бункеры и должны были быть перекрытия от ударов с воздуха. Однако они были поражены.

Использовались, предположительно, ракеты Storm Shadow/SCALP-EG – авиационная компонента, ракеты – постановщицы помех – ADM-160 и ракеты ATACMS. Химзавод расположен на расстоянии чуть более 100 километров, поэтому эти средства до Брянщины достают,

– подчеркнул Роман Свитан.

Это, по его мнению, комбинированная атака, которая была использована Вооруженными Силами Украины – авиацией и ракетными войсками.

Напомним, что вечером 13 января в поселке Сельцо Брянской области прозвучало 15 мощных взрывов. Местные жители жаловались, что удар был нанесен по химзаводу, после чего там начался пожар.

Также, по словам главы ЦПД Андрея Коваленко, этот завод производит порох, твердотопливные компоненты для ракетного топлива и взрывчатые вещества. Поэтому это предприятие является "важным для производства артиллерийских боеприпасов и ракет армии России".