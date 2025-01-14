Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, у чому була складність удару по хімзаводу на Брянщині. Також жителі Сєльца жалілися на потужні вибухи та пожежу, яка виникла на підприємстві.

Важливо Вночі Сили оборони здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах у Росії, – Генштаб

Комбінована атака

Військовий експерт пояснив, що завод працює з порохом – вибуховими речовинами, снаряджаючи певні російські засоби ураження. Йдеться про понад 10 найменувань таких засобів.

Проте основна функція заводу – виготовлення вибухівки та її калібрування під російські потреби для військової техніки,

– зазначив він.

Зверніть увагу! СБУ та Сили оборони вночі на 14 січня влаштували потужну атаку по території Росії. Зокрема, повторно вдарили в районі аеродрому в Енгельсі у Саратовській області, де також прилетіло по нафтопереробному заводі. Крім того, було атаковано Алексінський хімічний комбінат у Тульській області.

Головне завдання було, за словами полковник запасу ЗСУ, – дістати до хімзаводу, адже, імовірно, там були підземні бункери та мали бути перекриття від ударів з повітря. Проте вони були уражені.

Використовувались, імовірно, ракети Storm Shadow/SCALP-EG – авіаційна компонента, ракети – постановниці перешкод – ADM-160 і ракети ATACMS. Хімзавод розташований на відстані трохи більш як 100 кілометрів, тому ці засоби до Брянщини дістають,

– наголосив Роман Світан.

Це, на його думку, комбінована атака, яка була використана Збройними Силами України – авіацією і ракетними військами.

Нагадаємо, що ввечері 13 січня у селищі Сєльцо Брянської області пролунало 15 потужних вибухів. Місцеві жителі жалілися, що удару було завдано по хімзаводі, після чого там розпочалась пожежа.

Також, за словами глави ЦПД Андрія Коваленка, цей завод виробляє порох, твердопаливні компоненти для ракетного палива та вибухові речовини. Тому це підприємство є "важливим для виробництва артилерійських боєприпасів і ракет армії Росії".