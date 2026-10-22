Россия провела атаку Киевской области с помощью дронов: в Бучанском районе пострадал мужчина

22 октября российские войска вновь провели атаку на Киевскую область с помощью ударных беспилотников. В результате атаки пострадал мирный житель.

Об этом сообщает глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Что известно об атаке?

Враг совершил атаку на Киевскую область ударными беспилотниками. Последствия вражеского удара зафиксировали в Бучанском районе.

Дрон попал в открытую местность недалеко от местного магазина. Взрывной волной повреждены частные дома, а также автомобили, которые в этот момент двигались по шоссе.

К сожалению, в результате атаки пострадал 59-летний мужчина. Он получил ранение в ногу и акубаротравму, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают спасатели и другие экстренные службы. Информацию о масштабах разрушений и состоянии пострадавшего уточняют.

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Напомним, 22 октября российские войска подвергли атаке Житомирскую общину ударным беспилотником типа "Шахед", который попал в частный жилой дом.

В результате удара пострадали девять человек, среди них двое детей. Двоих пострадавших доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи.

На месте попадания работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия атаки и помогают пострадавшим. К работам привлечены спасатели ГСЧС, бригады медиков и представители Красного Креста. Пострадавшим жителям оказывают необходимую помощь и поддержку.