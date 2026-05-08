Кадыров нервничает: военный эксперт назвал последствия ударов Сил обороны по Чечне

Украинские дроны все чаще достигают важных объектов России, более того, они атакуют регионы, которые являются стратегическими для Владимира Путина. Так под атакой 8 мая находилась столица Чечни, известно о поражении военных целей.

Как отметил в комментарии 24 Каналу военный эксперт Владислав Селезнев, эти удары следует рассматривать в контексте реализации стратегии "дипрастрайков" – ударов на большие расстояния. Их целями являются объекты ВПК, военной инфраструктуры.

География попаданий Украины увеличивается

Кроме этого, неизменной целью Сил обороны остаются удары по объектам нефтедобывающей и распределительной сети. Так что, атака по военным объектам на территории Грозного – полностью укладывается именно в эту стратегию.

Более того, в ночь на 8 мая известно о достаточно широкой географии попадания наших дронов по различным военным объектам на территории России. Российское минобороны заявляет о 260 дронов, которые они обнаружили и якобы уничтожили.

Но чем их уничтожили? Военной частью в Грозном или объектом нефтепереработки где-то в Пермской области? Российские пропагандисты, как всегда, лукавят, рассказывая о своих очередных достижениях и достижениях,

– подчеркнул военный эксперт.

Сегодняшние действия Сил обороны направлены на то, чтобы уничтожить наступательный потенциал российских оккупантов. С этой целью мы разрушаем военные базы, объекты, командные пункты, пункты управления и связи места сосредоточения личного состава, бронетехники.

Каждое утро мы видим в сводках от Генерального штаба российские потери. В них упомянуто о большом количестве убитых и раненых российских военных, а также немало уничтоженной вражеской артиллерии, автомобильной и специальной техники. От всех этих компонентов напрямую зависят способности россиян проводить масштабные и результативные наступательные мероприятия.

"Скорее всего, это нервирует тамошнего гауляйтера Рамзана Кадырова, но все-таки война – это дело абсолютно рациональное. Эмоциональная составляющая важна, но второстепенна, если мы говорим о военной целесообразности", – подчеркнул Владислав Селезнев.

Что известно об атаках Украины 8 мая?