Кадыров нервничает: военный эксперт назвал последствия ударов Сил обороны по Чечне
- Украинские дроны атаковали военные объекты в Чечне 8 мая, попав в важные цели.
- Силы обороны Украины реализуют стратегию дальних ударов, направленных на разрушение военной инфраструктуры России.
Украинские дроны все чаще достигают важных объектов России, более того, они атакуют регионы, которые являются стратегическими для Владимира Путина. Так под атакой 8 мая находилась столица Чечни, известно о поражении военных целей.
Как отметил в комментарии 24 Каналу военный эксперт Владислав Селезнев, эти удары следует рассматривать в контексте реализации стратегии "дипрастрайков" – ударов на большие расстояния. Их целями являются объекты ВПК, военной инфраструктуры.
Смотрите также "Их задело": полковник запаса ВСУ объяснил истерию Кремля относительно ударов по Киеву
География попаданий Украины увеличивается
Кроме этого, неизменной целью Сил обороны остаются удары по объектам нефтедобывающей и распределительной сети. Так что, атака по военным объектам на территории Грозного – полностью укладывается именно в эту стратегию.
Более того, в ночь на 8 мая известно о достаточно широкой географии попадания наших дронов по различным военным объектам на территории России. Российское минобороны заявляет о 260 дронов, которые они обнаружили и якобы уничтожили.
Но чем их уничтожили? Военной частью в Грозном или объектом нефтепереработки где-то в Пермской области? Российские пропагандисты, как всегда, лукавят, рассказывая о своих очередных достижениях и достижениях,
– подчеркнул военный эксперт.
Сегодняшние действия Сил обороны направлены на то, чтобы уничтожить наступательный потенциал российских оккупантов. С этой целью мы разрушаем военные базы, объекты, командные пункты, пункты управления и связи места сосредоточения личного состава, бронетехники.
Каждое утро мы видим в сводках от Генерального штаба российские потери. В них упомянуто о большом количестве убитых и раненых российских военных, а также немало уничтоженной вражеской артиллерии, автомобильной и специальной техники. От всех этих компонентов напрямую зависят способности россиян проводить масштабные и результативные наступательные мероприятия.
"Скорее всего, это нервирует тамошнего гауляйтера Рамзана Кадырова, но все-таки война – это дело абсолютно рациональное. Эмоциональная составляющая важна, но второстепенна, если мы говорим о военной целесообразности", – подчеркнул Владислав Селезнев.
Что известно об атаках Украины 8 мая?
- Под ударом находились ряд российских областей – от Ростова до Москвы. О взрывах писали жители Москвы, Тулы, Ярославля, они сообщали о пролёте дронов. Местные власти заявляли о сбитии якобы десятков БпЛА. Вместе с этим есть сообщения о разрушении промышленных и военных объектов.
- Одно из попаданий пришлось по НПЗ в Ярославле. Об этом сообщил Владимир Зеленский, отметив, что объект имеет большое значение для финансирования войны. Он отметил, что дальнобойные санкции Украины продолжают действовать.
- Уже в третий раз за последнее время под атакой был "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Губернатор подтвердил попадание в промышленные объекты, работали экстренные службы. Известно о возгорании и тушении пожара. Соответствующие кадры появились в сети.