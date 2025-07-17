Россия утром атаковала Черкасскую область: есть попадание в инфраструктурный объект

Утром 17 июля российские войска ударили по Черкасской области. Оккупанты атаковали регион ударными БпЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черкасской ОГА. Игорь Табурец информировал о том, что зафиксировано попадание в инфраструктурный объект.

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Что известно об атаке на Черкасскую область?

Утром 17 июля вражеские силы России нанесли удар по Каневской общине Черкасской области. Оккупанты направили туда свои ударные БПЛА.

Есть попадание в инфраструктурный объект. Работают все необходимые службы,

– сообщил председатель ОВА.

Также он указал, что информация о пострадавших в результате атаки противника уточняется.

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К слову, в ночь на 17 июля противник атаковал Украину 64-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, что в России (59 из них – "Шахеды").

Основное направление вражеского удара – Днепропетровская область.