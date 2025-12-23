23 декабря, 20:11
Вечером Россия ударила по Чернигову: часть города осталась без света
23 декабря вечером российские оккупанты продолжили дроновый террор Украины. Под ударом врага оказался Чернигов.
В 19:17 в Чернигове слышали взрывы. В городском совете сообщили, что вражеский дрон попал по объекту критической инфраструктуры. Возник пожар. Люди не пострадали.
В "Черниговобленего" уточнили, что в результате российского обстрела поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточена часть города Чернигов.