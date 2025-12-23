Об этом в эфире 24 Канала отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, подчеркнув, что враг нацелен бить по критической инфраструктуре, энергетике, ведь начинаются морозы.

У врага новый стиль атак

Основная цель таких российских атак – посеять панику среди украинцев, погрузить их в блэкауты, оставить без отопления в зимний период. Генерал армии отметил, что россияне к таким атакам готовятся, чтобы они были массированными, а средства поражения меняли траекторию полета, чтобы усложнить их сбивания.

"Используются различные модели действий. Обращаю внимание, что уже перевалило количество "Шахедов" за 600, россияне намерены запускать за сутки до тысячи. У них новый стиль, они комбинируют направления: сначала восточные, затем центральные области, далее перемещаются на западные, изменив траектории", – озвучил Маломуж.

Заметьте! Накануне обстрела руководитель Центра радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщал, что Россия накопила две тысячи беспилотников (не считая резервный запас) и готовила массированный удар. Такое количество дронов враг использует, запланировав 2 – 3 масштабные атаки в течение зимы.

Применение врагом дронов-камикадзе происходит вместе с запуском ракет. Россия этой ночью поднимала в небо свои стратегические бомбардировщики (Ту-95, Ту-160), которые несли крылатые ракеты. Параллельно враг направлял из Черного моря "Калибры".

Видим комплексные действия террориста по всей нашей территории, особенно пострадал Запад. Там разветвленная инфраструктура, крупные энергетические объекты, пути передвижения. Они пытаются нащупать наряду с логистикой и энергетикой еще возможные места концентрации и перемещения людей, войск или помощи, которая поступает от западных стран,

– объяснил Маломуж.

Генерал армии отметил, что благодаря разведке о намерениях России становится известно, ведь она проводит подготовку пусковых установок для запуска "Шахедов", выводит в море свои корабли-носители крылатых ракет, перемещает и снаряжает свои самолеты. Маломуж отметил, что Украина пытается действовать на опережение, о чем свидетельствуют недавние удары по Донецкому и Крымскому направлениям, откуда предполагался запуск дронов-камикадзе.

Маломуж подытожил, что при таком массовом запуске ударных средств, есть существенная нагрузка на ПВО, сбить все воздушные цели сложно, особенно при таких погодных условиях, как сейчас, когда есть туман. Однако он отметил, что Украина приспособилась к этому и на 80 – 90% удается обнаружить и сбить вражеские цели.

