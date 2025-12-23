Россияне для удара по нашему государству применили ракеты и ударные беспилотники. Вследствие этого получила повреждения энергетическая система Украины. Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал 24 Каналу, что переговорные процессы, которые сейчас продолжаются, не имеют ничего общего со стремлением России к миру. Все атаки врага это подтверждают.

Почему Россия осуществила массированную атаку именно сейчас?

Игорь Романенко подчеркнул, что Россия и дальше прилагает максимум усилий, чтобы захватить как можно больше украинских территорий и бить по наземным объектам.

По этому поводу у наших граждан не должно быть иллюзий. Надо быть бдительными и выполнять алгоритмы действий во время сигнала тревоги и продолжать бороться дальше. Была некоторая пауза по массированным воздушным ударам, но россияне использовали ее, чтобы накопить оружие с очень циничным подходом,

– сказал он.

Оккупанты, вероятно, имели целью выждать момент, чтобы наступили сильные холода, чтобы нанести удар по украинской энергетике.

Несмотря на то, что в Европе предлагали остановить боевые действия в период рождественских праздников, Кремль это воспринимает по-своему.

Скорее всего Владимир Путин использует праздники, чтобы применять как можно больше средств при нанесении ударов. Это мы видим уже сейчас. Россияне не только рассредоточенно бьют по объектам Украины, но и выбирают 1 – 2 региона для концентрированных атак,

– подчеркнул военный эксперт.

Он считает, что в таком случае необходимо укреплять украинскую ПВО и противоракетную оборону. Кроме этого, важно, чтобы была инициатива на базе территориальных общин формировать группы противовоздушной защиты.

Что известно об атаке России 23 декабря?