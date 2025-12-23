Росіяни для удару по нашій державі застосували ракети та ударні безпілотники. Внаслідок цього зазнала ушкоджень енергетична система України. Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що переговорні процеси, які зараз тривають, не мають нічого спільного із прагненням Росії до миру. Всі атаки ворога це підтверджують.

Чому Росія здійснила масовану атаку саме зараз?

Ігор Романенко підкреслив, що Росія і далі докладає максимум зусиль, аби захопити якомога більше українських територій і бити по наземних об'єктах.

З цього приводу у наших громадян не має бути ілюзій. Треба бути пильними та виконувати алгоритми дій під час сигналу тривоги й продовжувати боротися далі. Була деяка пауза по масованих повітряних ударах, але росіяни використали її, щоб накопичити зброю з дуже цинічним підходом,

– сказав він.

Окупанти, ймовірно, мали на меті вичекати момент, аби настали сильні холоди, щоб завдати удару по українській енергетиці.

Попри те, що у Європі пропонували зупинити бойові дії у період різдвяних свят, Кремль це сприймає по-своєму.

Скоріш за все Володимир Путін використає свята, аби застосовувати якомога більше засобів під час завдання ударів. Це ми бачимо вже зараз. Росіяни не лише розосереджено б'ють по об'єктах України, але й обирають 1 – 2 регіони для концентрованих атак,

– підкреслив військовий експерт.

Він вважає, що у такому випадку необхідно зміцнювати українську ППО та протиракетну оборону. Окрім цього, важливо, щоб була ініціатива на базі територіальних громад формувати групи протиповітряного захисту.

Що відомо про атаку Росії 23 грудня?