В ходе ракетной атаки штаб флота России пробило вплоть до подвала, возможно и ниже, – InformNapalm

Во время воздушной атаки на Севастополь был поражен штаб Черноморского флота России. Уже несколько часов там идет пожар и, предварительно, поражения очень серьезные.

Согласно информации InformNapalm, в ходе ракетной атаки штаб Черноморского флота пробило вплоть до подвала, а может быть и ниже. Какие офицеры находились в это время в штабе, пока неизвестно, впоследствии это выяснится из некрологов или от инсайдеров.

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Куда россияне могут переместить командование флотом

OSINT-аналитики InformNapalm отметили, что сначала силы обороны Украины поразили запасной командный пункт Черноморского флота, а теперь и сам штаб, поэтому россиянам точно придется переносить управление флотом.

Простейшим решением оккупантов было бы перенести управление ЧФ в Новороссийск, однако известно, что в 2020 году флот начал восстанавливать некоторые помещения, заброшенного с 1990-х годов "Объекта 221 "Нора".

Но пока неясно насколько им удалось восстановить объект и смогут ли перенести командование в те помещения, но такая вероятность существует,

– отметили аналитики.

Тем временем пожар после попадания ракеты в штаб Черноморского флота не утихает уже несколько часов.

Пожар в штабе Черноморского флота России: смотрите видео

По меньшей мере, один оккупант погиб

Незадолго после "прилета" официальные российские СМИ сообщили об одном погибшем оккупанте. Однако интересно, что впоследствии они изменили версию – мол, не погиб, а "пропал без вести".

Стратком ВСУ официально подтвердил сегодняшнее поражение штаба Черноморского флота России в Севастополе.