К счастью, обошлось без пострадавших. Однако повреждения гражданской инфраструктуры существенные.
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Последствия атаки по Чугуеву
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что россияне повредили амбулаторию, почту, станцию технического обслуживания и автомобили. В многоэтажных жилых домах выбило окна.
В результате попадания БпЛА в землю поврежден автомобиль, забор, водопроводную трубу, окна девятиэтажного и пятиэтажного домов, амбулаторию, магазин, отделение Укрпочты, помещение СТО,
– уточнили в ОВА.
Правоохранители открыли дело
Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны – ч. 1 ст. 438 УК Украины.
Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных вооруженных сил России,
– сообщили в прокуратуре.
Отметим, что также в ночь на 7 июня 2024 года россияне совершили гибридную атаку по Украине, снова ударив по объектам критической инфраструктуры Украины.
Главное о ночном обстреле Украины
- Оккупанты использовали бомбардировщики Ту-95МС и "Шахеды". Всего враг выпустил 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 дронов-камикадзе.
- Силы ПВО сбили 48 ударных БПЛА и 5 крылатых ракет Х-101/Х-555 в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях.
- Сейчас известно, что в Киевской области произошел пожар на одном из промышленных объектов в области.