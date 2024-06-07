На щастя, минулося без постраждалих. Однак пошкодження цивільної інфраструктури суттєві.

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Наслідки атаки по Чугуєву

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що росіяни пошкодили амбулаторію, пошту, станцію технічного обслуговування та автомобілі. У багатоповерхових житлових будинках повибивало вікна.

Внаслідок потрапляння БпЛА в землю пошкоджено автомобіль, паркан, водопровідну трубу, вікна дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, амбулаторію, магазин, відділення Укрпошти, приміщення СТО,
уточнили в ОВА.

Правоохоронці відкрили справу

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни – ч. 1 ст. 438 КК України.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених збройних сил Росії,
– повідомили в прокуратурі.

Зазначимо, що також у ніч на 7 червня 2024 року росіяни здійснили гібридну атаку по Україні, знову вдаривши по об’єктах критичної інфраструктури України.

Головне про нічний обстріл України

  • Окупанти використали бомбардувальники Ту-95МС та "Шахеди". Усього ворог випустив 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 дронів-камікадзе.
  • Сили ППО збили 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.
  • Наразі відомо, що на Київщині сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області.