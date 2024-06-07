Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. Він також оцінив перспективу наступальних дій ворога влітку.

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Ворог тиснутиме далі

Російським солдатам не вдалося досягти тих цілей, які перед собою ставило командування країни-агресора:

створення так званої буферної зони від Харківщини до Сумщини;

максимально просунутися у бік Харкова для того, щоб взяти його під артилерійський контроль;

захоплення Вовчанська й просування далі в бік Великого Бурлука, щоб створити загрозу для Куп'янського напрямку.

Де росіяни наступають на Харківщині / Дивіться на карті

Зараз окупанти зупинилися на двох локаціях – Харківський напрямок до Липців та північній частині Вовчанська, де відбуваються вуличні бої.

Ворог вже перекидає туди підкріплення з різних напрямків фронту. Росіяни хотіли, щоб ми послабили свої бойові порядки на Сході, але зараз відбувається зворотній процес – противник змушений перекидати підкріплення, зокрема зі Сходу, щоб підживити наступ на Харківщину,

– мовив Попович.

Попри те, що ЗСУ зупинили російські війська на Харківщині, не треба розслаблятися. Ворог далі тиснутиме на цьому напрямку.

500 тисяч росіян розпорошені по всій лінії фронту

У Головному управлінні розвідки підтвердили, що Росія дійсно зосередила на кордоні та на окупованих територіях України близько 550 тисяч військових. Втім, у ГУР зазначили, що йдеться не лише про солдатів, але й про ФСБ та інші воєнізовані підрозділи.

Водночас військовий експерт Іван Киричевський заявив, що у відкритому доступі є оцінка, що не залучено ще 60 тисяч окупантів, яких готують до бойових дій. Не виключено, що використавши цей резерв, росіяни спробують в червні, липні або серпні, скориставшись фактором оперативної раптовості, атакувати десь на Сході.

"Треба розуміти, що росіяни розпорошені по всій лінії фронту. Я хочу зазначити, що це не є концентрація на одному напрямку, тобто це по всій території України – з Херсонської й аж до Харківської області", – зазначив військовий оглядач.

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