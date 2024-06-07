Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. Він також оцінив перспективу наступальних дій ворога влітку.
Варте уваги Будуть намагатися прорвати фронт, – Світан сказав, який напрямок важливий росіянам
Ворог тиснутиме далі
Російським солдатам не вдалося досягти тих цілей, які перед собою ставило командування країни-агресора:
- створення так званої буферної зони від Харківщини до Сумщини;
- максимально просунутися у бік Харкова для того, щоб взяти його під артилерійський контроль;
- захоплення Вовчанська й просування далі в бік Великого Бурлука, щоб створити загрозу для Куп'янського напрямку.
Де росіяни наступають на Харківщині / Дивіться на карті
Зараз окупанти зупинилися на двох локаціях – Харківський напрямок до Липців та північній частині Вовчанська, де відбуваються вуличні бої.
Ворог вже перекидає туди підкріплення з різних напрямків фронту. Росіяни хотіли, щоб ми послабили свої бойові порядки на Сході, але зараз відбувається зворотній процес – противник змушений перекидати підкріплення, зокрема зі Сходу, щоб підживити наступ на Харківщину,
– мовив Попович.
Попри те, що ЗСУ зупинили російські війська на Харківщині, не треба розслаблятися. Ворог далі тиснутиме на цьому напрямку.
500 тисяч росіян розпорошені по всій лінії фронту
У Головному управлінні розвідки підтвердили, що Росія дійсно зосередила на кордоні та на окупованих територіях України близько 550 тисяч військових. Втім, у ГУР зазначили, що йдеться не лише про солдатів, але й про ФСБ та інші воєнізовані підрозділи.
Водночас військовий експерт Іван Киричевський заявив, що у відкритому доступі є оцінка, що не залучено ще 60 тисяч окупантів, яких готують до бойових дій. Не виключено, що використавши цей резерв, росіяни спробують в червні, липні або серпні, скориставшись фактором оперативної раптовості, атакувати десь на Сході.
"Треба розуміти, що росіяни розпорошені по всій лінії фронту. Я хочу зазначити, що це не є концентрація на одному напрямку, тобто це по всій території України – з Херсонської й аж до Харківської області", – зазначив військовий оглядач.
Наступ росіян на Харківщину: останні новини
- Росія продовжує активне посилення своїх сил у напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ на Харківщині.
- На Харківському напрямку росіяни проводять перегрупування своїх військ. Також ворог зосередився на покращенні своїх інженерно-фортифікаційних споруд.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що складна ситуація склалася біля міста Куп'янськ у Харківській області. Там російські війська намагаються прорвати українську оборону з 2 напрямків.