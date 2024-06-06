Водночас Сили оборони стримують російських загарбників та завдають їм значних уражень. Про це в етері телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає 24 Канал.

Дивіться також Ситуація на Харківському напрямку: на чому зараз зосередилися окупаційні війська

Яка ситуація на кордоні з Росією

Якщо говорити про кордон із країною-агресором, то ворог продовжує посилювати свої сили у напрямку населеного пункту Липці, у напрямку населеного пункту Вовчанськ, де ведуться бойові дії,

– розповів Демченко.

Він наголосив, що Сили оборони стримують російських загарбників та завдають їм значних втрат. За словами речника ДПСУ, наразі у ворога недостатньо сил для досягнення своєї стратегічної мети.

"Відкидати можливість розширення зони бойових дій на кордоні з країною-агресоркою не можна, але на даний момент бойові дії ведуться тільки на двох напрямках – населені пункти Липці і Вовчанськ", – зазначив він.

Також Демченко додав, що обстріли на Сумщині та Чернігівщині тривають щодня, однак за останній час їх кількість зменшилася порівняно з кількома місяцями раніше.

Наступ російських військ на Харківщині: останні новини