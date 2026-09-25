Об этом сообщили в Луцком горсовете.

Что известно о первых последствиях повреждения дата-центров?

В Луцке временно не работают электронные информационные табло на остановках общественного транспорта. Причиной стали технические сбои в работе информационных сервисов после повреждения дата-центров в Киеве в результате российской атаки.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением соответствующей инфраструктуры и сервисов. После стабилизации их работы электронные табло на остановках Луцка должны снова заработать.

О возобновлении работы табло городские власти сообщат дополнительно.

Пока сервис недоступен, жителям и гостям Луцка рекомендуется отслеживать движение общественного транспорта с помощью мобильного приложения "Сити Кард", на сайте оператора АСООП "Сити Кард", а также в приложениях City Bus и EasyWay.

Напомним, что российская атака на Киев повредила важные дата-центры, поэтому проблемы с цифровыми сервисами уже ощущаются в разных городах.

Например, в Киеве из-за повреждения дата-центра часть абонентов провайдера UTELS может остаться без интернета. Компания сообщила, что ее аварийно-ремонтные бригады работают на месте, а также развертывают резервные линии.

Еще один дата-центр, пострадавший в результате атаки, принадлежит провайдеру "Паутина", поэтому часть его абонентов также может испытывать проблемы со связью.

Кроме того, повреждение технической инфраструктуры привело к временной недоступности горячей линии "Meest ПОШТА".