Россия массированно атаковала Днепр: в каком состоянии пострадавшие

Вечером 8 апреля россияне в очередной раз атаковали Украину беспилотниками. Под ударом оказался и Днепр.

Там в результате атаки "Шахедов" пострадали люди. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Смотрите также Россияне ударили по двум районам Харькова: есть пострадавший

Что известно о состоянии пострадавших в результате атаки

По словам председателя Днепропетровской ОВА, по состоянию на 23:36 известно о десяти пострадавших из-за атаки россиян, шестеро из них пришлось госпитализировать. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.

У людей резаные раны, осколочные поражения, ушибы, черепно-мозговые травмы. Некоторым понадобилась помощь из-за сильного стресса,

– говорит Лысак.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме.

Добавим, что в 22:22 в Воздушных силах предупреждали о движении российских ударных БпЛА в направлении Днепра. Уже в 22:36 и 22:41 появилась информация о повторных взрывах в городе.

Впоследствии Лысак сообщил, что в результате атаки ударных беспилотников в городе возникли пожары. По предварительным данным, есть повреждения частных домов и авто.