Кроме этого, более 5 тысяч абонентов остались без света. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова и председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Какие последствия атаки на Днепропетровщину

По данным Филатова, в Днепре энергетики работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение. Тогда как коммунальные специалисты пытаются устранить проблемы с водоснабжением. Всего из-за ночной атаки в городе повреждено более 10 жилых домов и выбито около 150 окон.

Кроме этого, поражениям подверглись две школы и два детских сада. В их зданиях разбито еще почти сотню стекол. Коммунальщики уже начали убирать стекло и обломки. На местах также будут работать городские комиссии для сбора заявлений о повреждении имущества.

Последствия атаки на Днепр / Фото из соцсетей Бориса Филатова

Лысак добавляет, что разрушениям подвергся и Павлоград. Там изуродованы 27 многоэтажек. Также есть разрушения в спорткомплексе и гимназии. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как бы ни было сложно, вместе все починим. Напоминаю владельцам поврежденного имущества и о государственной программе еВосстановление. Приобщиться к ней можно через Дию. Предоставить необходимые документы и получить компенсацию,

– написал председатель Днепропетровской ОВА.

Напомним, что в ночь на 7 июня российские беспилотники атаковали Днепр, что повлекло серию взрывов и пожар в городе. Отметим, что воздушная тревога в области продолжалась еще с 22:18 6 июня.