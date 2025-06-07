Окрім цього, понад 5 тисяч абонентів залишилися без світла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова та голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Дивіться також Росія запустила понад 200 БпЛА, пекельна ніч у Харкові: які наслідки ворожої атаки

Які наслідки атаки на Дніпропетровщину

За даними Філатова, у Дніпрі енергетики працюють над тим, щоб відновити електропостачання. Тоді як комунальні фахівці намагаються усунути проблеми з водопостачанням. Загалом через нічну атаку в місті пошкоджено понад 10 житлових будинків та вибито близько 150 вікон.

Окрім цього, уражень зазнали дві школи та два дитячих садки. У їхніх будівлях потрощило ще майже сотню шибок. Комунальники вже розпочали прибирати скло та уламки. На місцях також працюватимуть міські комісії для збору заяв про пошкодження майна.

Наслідки атаки на Дніпро / Фото з соцмереж Бориса Філатова

Лисак додає, що руйнувань зазнав і Павлоград. Там понівечено 27 багатоповерхівок. Також є руйнування у спорткомплексі та гімназії. На щастя, минулося без постраждалих.

Як би не було складно, разом все полагодимо. Нагадую власникам пошкодженого майна і про державну програму єВідновлення. Долучитися до неї можна через Дію. Надати необхідні документи та отримати компенсацію,

– написав голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 червня російські безпілотники атакували Дніпро, що спричинило серію вибухів та пожежу в місті. Зазначимо, що повітряна тривога в області тривала ще з 22:18 6 червня.