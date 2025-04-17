Услышала БпЛА, но не успела убежать: очевидица рассказала о 16-летней жертве атаки на Днепр

Вечером 16 апреля российская армия атаковала Днепр "Шахедами", в результате чего погибли три человека. Одна из жертв не успела добежать домой после вечерней прогулки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Смотрите также Десятки пострадавших, много повреждений: какие последствия массированной атаки БпЛА по Днепру

Что известно о жертве атаки на Днепр

Очевидица рассказала, что 16-летняя как раз каталась на качелях, когда услышала звук "Шахеда". Она побежала домой, но не успела: беспилотник сдетонировал в то время, когда она зашла в дом. Девушку убило взрывной волной, прямо на глазах у очевидицы.

Мы называем наш район студенческий городок, вы же видите. Мне кажется, что они убивают нашу молодежь просто. А кто? Здесь никого нет. Ну, у нас на один подъезд дом,

– отмечает женщина.

Местная жительница рассказала, как погибла девушка: смотрите видео

Другая жительница Днепра рассказала, что ее ребенок, который ходит в первый класс, очень испугалась, когда началась атака. На тревогу семья реагировала, побежали в коридор.

"Все начало взрываться. Это первый прилет был. Двор в доме и, все-все стекло, которое вы видите, оно все просто так сыпалось и все дальше взрывалось, все падало. Это было очень громко и это было очень страшно. Ребенок плакал, боялся. Это было страшно", – рассказала она.

Отметим, что в результате атаки погибли три человека, среди которых молодая девушка и женщина старшего возраста. О третьей жертве ничего не известно. Также пострадали 28 человек. Есть повреждения на 10 локациях, фиксировали пожары.