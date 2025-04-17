Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Дивіться також Десятки постраждалих, багато пошкоджень: які наслідки масованої атаки БпЛА по Дніпру

Що відомо про жертву атаки на Дніпро

Очевидиця розповіла, що 16-річна саме каталася на гойдалці, коли почула звук "Шахеда". Вона побігла додому, але не встигла: безпілотник здетонував у той час, коли вона зайшла у будинок. Дівчини вбило вибуховою хвилею, прямо на очах в очевидиці.

Ми називаємо наш район студентський городок, ви ж бачите. Мені здається, що вони вбивають нашу молодь просто. А хто? Тут нікого нема. Ну, у нас на один під'їзд будинок,

– зазначає жінка.

Місцева жителька розповіла, як загинула дівчина: дивіться відео

Інша жителька Дніпра розповіла, що її дитина, яка ходить у перший клас, дуже злякалася, коли почалася атака. На тривогу родина реагувала, побігли у коридор.

"Все почало вибухати. Це перший приліт був. Подвір'я в будинку і, все-все скло, яке ви бачите, воно все просто так сипалось і все далі вибухало, все падало. Це було дуже гучно і це було дуже страшно. Дитина плакала, боялася. Це було страшно", – розповіла вона.

Зазначимо, що внаслідок атаки загинуло троє людей, серед яких молода дівчина і жінка старшого віку. Про третю жертву нічого не відомо. Також постраждало 28 людей. Є пошкодження на 10 локаціях, фіксували пожежі.