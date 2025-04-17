Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака та ДСНС України. Рятувальники показали фото наслідків.

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Які наслідки атаки на Дніпро

За даними ОВА, загалом у повітряному просторі Дніпропетровської області сили ППО знищили 10 безпілотників. Внаслідок атаки по обласному центру загинули троє людей, серед них опинилася і дитина. Кількість постраждалих зросла до 30.

З них – щонайменше 5 дітей. Наразі під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один – у важкому стані. Згідно з оприлюдненою інформацією, у місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж – приватних.

Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія. А ще – харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятка авто,

– ідеться у повідомленні.

У Дніпрі є руйнування через атаку / Фото ДСНС Дніпропетровської області

У ДСНС повідомили, що через атаку безпілотників у місті виникло декілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані. До робіт було залучено 173 рятувальника та 37 одиниць техніки ДСНС.

Наслідки обстрілу Дніпра / Фото ОВА

Нагадаємо, моніторингові канали повідомляли, що загалом за 15 хвилин атаки у Дніпрі чули щонайменше 10 вибухів.