Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Дивіться також Дніпро під масованою атакою "Шахедів": пролунало понад 10 вибухів

Що відомо про жертв атаки БпЛА на Дніпро

Сергій Лисак повідомив, що 16 квітня під час атаки на Дніпро росіяни вбили молоду дівчину. Станом на 23:30 відомо про 7 постраждалих, серед яких 9-місячна дівчинка. За словами Лисака, її стан задовільний. Лікарі надали допомогу на місці.

Водночас трьох постраждалих госпіталізували до лікарні. Це хлопці 16, 18 та 20 років. Сергій Лисак уточнив, що всі вони у стані середньої тяжкості. Отримують необхідну меддопомогу.

У Дніпропетровській ОВА вказують, що внаслідок атаки пошкоджені будинки, заклади освіти та культури, понівечені автомобілі. Налякані пересічні містяни, особливо – діти.

Скоро на ворожих пабліках зʼявиться черговий вкид про "знищення офіцерів НАТО". По факту ж знову терор цивільного населення в Дніпрі,

– додав Лисак.

Зауважимо, що місцеві повідомляли щонайменше про 10 вибухів у місті. Над містом видно дим, у місті через атаку сталося кілька пожеж. Є повідомлення про перебої з електрикою.