Попадание по жилому дому произошло в Самаровском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное и "Радио Свобода".

Смотрите также У Зеленского прокомментировали ночную атаку по Киеву и объяснили, почему Путин не прекращает огонь

Из-за российского удара погибла 12-летняя девочка

Ночью 29 апреля Россия обстреляла ударными БПЛА Днепропетровскую область. В Самаровском районе под завалами оказались двое детей 12 и 6 лет. 12-летняя Маргарита погибла на пути в больницу. Ее 6-летнюю сестру достали из-под завалов, она выжила, родители детей также получили ранения, все находятся в больнице.

О трагедии рассказала бабушка погибшей девочки Мария. После российского удара в заваленный дом пришли соседи, родные и одноклассники Маргариты, чтобы спасать людей.

К сожалению, на девушку упал столб, когда она спала в комнате на первом этаже. Когда ее достали из-под завалов, она была еще живой.

Это просто не передать. Перед кем и ребенок провинился? Что здесь можно было бить, когда здесь мирные жители жили. Я в воскресенье приходила, она молчала, как будто чувствовала. Риточка была внизу. Если бы не столб, может, еще ребенок бы и спасся,

– говорит Мария.

"Повезли в больницу младшенького ребенка. Они на втором этаже были. Часто ночевали внизу в комнате, и если бы они были там, то же было бы. Я не знаю, каким чудом они спаслись", – добавила бабушка.

Бабушка Маргариты высказалась о российском военном преступлении

Одноклассники погибшей, как отмечалось выше, помогали спасать подругу, им трудно поверить, что она погибла.

"Она была очень добрая, приветливая, всем помогала. В основном ее хвалили, хорошо училась. Из предметов она любила математику, украинский язык. Да все предметы любила", – рассказала одна из девочек.

Другая добавила, что последний раз видела подругу в школе за день до ее гибели.

"Мне не верится, что это случилось. Я узнала об этой ситуации и все – не знала, что делать. Мне просто не верилось. Только вчера в школе были, а тут уже все", – рассказала она.

Маргарита училась действительно неплохо, не раз она получала награды на творческих конкурсах и олимпиадах, активно участвовала в событиях местного дома культуры.

Учителя помнят Маргариту как искреннего, воспитанного и светлого ребенка с открытым сердцем и добрым отношением к людям.

В сети распространили фото убитой Россией 12-летней Маргариты

Заместитель председателя поселкового совета Антон Борисенко сообщил, 12-летнюю девочку похоронят 30 апреля. В общине объявили двухдневный траур по погибшей Маргарите.

Последствия удара по Самаровскому району, где погиб ребенок: смотрите видео