Россияне терроризировали частные дома на Днепропетровщине: есть погибшие

Российские военные атаковали Днепропетровскую область ночью 3 декабря. Оккупанты повредили дома, гаражи и машины, а также убили мирных жителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко.

Что известно об обстреле Днепропетровщины?

В результате российского террора Терновки Павлоградского района погибли мужчины 43 и 50 лет. Еще трое людей пострадали, все госпитализированы. 65-летние мужчина и женщина – "тяжелые", а парень 18 лет – в состоянии средней тяжести.

Из-за атаки возник пожар. Частично разрушен частный дом, еще 6 – повреждены. Получили повреждения также гаражи и машины, одна легковушка уничтожена.

Последствия российского удара по Днепропетровской области / Фото Днепропетровской ОГА

Также враг попал и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждена инфраструктура.

По Никопольщине враг бил FPV-дронами. Попал по Никополю и Марганецкой громаде. На Днепропетровщине защитники неба сбили 4 беспилотника.

Что о ночной атаке говорят в Воздушных силах ВСУ?