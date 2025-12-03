Россияне терроризировали частные дома на Днепропетровщине: есть погибшие
- В результате обстрела Днепропетровской области погибли двое мужчин, еще три человека пострадали.
- Повреждены дома, гаражи и машины, частично разрушен частный дом, также обстреляна инфраструктура Васильковской громады.
Российские военные атаковали Днепропетровскую область ночью 3 декабря. Оккупанты повредили дома, гаражи и машины, а также убили мирных жителей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко.
Что известно об обстреле Днепропетровщины?
В результате российского террора Терновки Павлоградского района погибли мужчины 43 и 50 лет. Еще трое людей пострадали, все госпитализированы. 65-летние мужчина и женщина – "тяжелые", а парень 18 лет – в состоянии средней тяжести.
Из-за атаки возник пожар. Частично разрушен частный дом, еще 6 – повреждены. Получили повреждения также гаражи и машины, одна легковушка уничтожена.
Последствия российского удара по Днепропетровской области / Фото Днепропетровской ОГА
Также враг попал и по Васильковской громаде Синельниковского района. Повреждена инфраструктура.
По Никопольщине враг бил FPV-дронами. Попал по Никополю и Марганецкой громаде. На Днепропетровщине защитники неба сбили 4 беспилотника.
Что о ночной атаке говорят в Воздушных силах ВСУ?
Защитники неба объяснили, что ночью 3 декабря враг атаковал 111-ю ударными БпЛА.
Более 60 из запущенных целей – "Шахеды". По состоянию на утро, силами ПВО сбито/подавлено 83 вражеских БпЛА типа "Шахед", Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
По данным Воздушных сил, есть попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.