Россия вновь совершила атаку на Днепровский район: горят склады логистической компании

Вечером 9 октября российские военные атаковали Днепровский район. В результате на складах логистической компании возник пожар.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Что известно об атаке?

Враг нанес удар по Днепровскому району. В результате атаки возник пожар на складах логистической компании.

В настоящее время информация о последствиях вражеского обстрела уточняется. В частности, выясняется, есть ли пострадавшие в результате атаки.

Около 20:50 враг нанес повторный удар по складам логистической компании в Днепровском районе.

Не публикуйте фото и видео работы ПВО или мест возможных попаданий, ведь это может помочь врагу. В то же время в регионе до сих пор действует воздушная тревога, поэтому оставайтесь в укрытии и не игнорируйте сигналы опасности.

Обратите внимание: оперативную информацию о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, вечером 9 октября в Ивано-Франковске прогремел взрыв на фоне российской атаки беспилотниками по Украине.

В 18:45 мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей реагировать на сигналы воздушной тревоги и предупредил о повышенной опасности. Уже в 18:52 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении реактивного беспилотника над городом. Через минуту после этого в Ивано-Франковске прогремел взрыв.

На момент сообщения информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Жителей призвали оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.