Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа.

Що відомо про атаку?

Ворог завдав удару по Дніпровському району. Унаслідок атаки виникла пожежа на складах логістичної компанії.

Наразі інформація про наслідки ворожого обстрілу уточнюється. Зокрема, з'ясовують, чи є постраждалі внаслідок атаки.

Не публікуйте фото та відео роботи ППО або місць можливих влучань, адже це може допомогти ворогу. Водночас у регіоні досі триває повітряна тривога, тому залишайтеся в укритті та не нехтуйте сигналами небезпеки.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, ввечері 9 жовтня в Івано-Франківську пролунав вибух на тлі російської атаки безпілотниками по Україні.

О 18:45 міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав жителів реагувати на сигнали повітряної тривоги та попередив про підвищену небезпеку. Уже о 18:52 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух реактивного безпілотника над містом. За хвилину після цього в Івано-Франківську пролунав вибух.

На момент повідомлення інформації про можливих постраждалих чи руйнування не було. Мешканців закликали залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.