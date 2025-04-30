Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Враг в очередной раз нанес удар по гражданской инфраструктуре Донецкой области.

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Доброполье и Славянск под обстрелами

30 апреля россияне сбросили по меньшей мере четыре дрона-камикадзе по Доброполью. В результате атаки пострадал один человек, вспыхнул пожар. Повреждено здание шахты, кафе, автобусы и несколько автомобилей.

В Славянске вражеские беспилотники попали в частный сектор. По предварительным данным, разрушено 12 жилых домов и 4 автомобиля. На месте возник масштабный пожар.

Вражеские дроны снова ударили по Донецкой области / Фото: ГСЧС Донецкой области

Во время ликвидации возгораний спасатели несколько раз вынуждены были прерывать работу из-за повторных обстрелов. Несмотря на опасность, все пожары удалось локализовать.

К слову, ранее, 27 апреля, российские войска атаковали Славянск дронами-камикадзе, поражен район железнодорожного вокзала и промышленную зону, но жертв и серьезных разрушений нет.

Власти работают над ликвидацией последствий, зафиксированы отдельные повреждения в промзоне, больших повреждений критической инфраструктуры не обнаружено.