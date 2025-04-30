Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Ворог вчергове завдав удару по цивільній інфраструктурі Донеччини.

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Добропілля та Слов’янськ під обстрілами

30 квітня росіяни скинули щонайменше чотири дрони-камікадзе по Добропіллю. Внаслідок атаки постраждала одна людина, спалахнула пожежа. Пошкоджено будівлю шахти, кав’ярню, автобуси та кілька автомобілів.

У Слов’янську ворожі безпілотники влучили в приватний сектор. За попередніми даними, зруйновано 12 житлових будинків та 4 автомобілі. На місці виникла масштабна пожежа.

Ворожі дрони знову вдарили по Донеччині / Фото: ДСНС Донеччини

Під час ліквідації загорянь рятувальники кілька разів змушені були переривати роботу через повторні обстріли. Попри небезпеку, усі пожежі вдалося локалізувати.

До слова, раніше, 27 квітня, російські війська атакували Слов’янськ дронами-камікадзе, уражено район залізничного вокзалу та промислову зону, але жертв і серйозних руйнувань немає.

Влада працює над ліквідацією наслідків, зафіксовані окремі пошкодження у промзоні, великих пошкоджень критичної інфраструктури не виявлено.